Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Rollers

Wilhelmshaven (ots)

Varel- In der Zeit vom 22.08.19, 17.00 Uhr bis 26.08.19, 06.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Hinterhof in der Teichgartenstraße in Varel einen Motorroller. Personen, die die Tat oder auffällige Personen in diesem Bereich beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Varel unter der Rufnummer: 04451-9230.

