Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Wilhelmshaven (ots)

Varel- Bereits am 19.08.19 kam es gegen 16.30 Uhr auf der Oldenburger Straße Ecke Bleichenpfad zu einem Verkehrsunfall, an welchem insgesamt 3 Fahrzeug beteiligt waren. Aufgrund eines verkehrsbedingten Rückstaus hält die Führerin eines Pkw am Stauende vor einer rechtsseitigen Einmündung einer Kreuzung, um dem von dort kommenden Verkehr das Einfahren zu ermöglichen. Dies nutzt die Führerin eines weiteren Pkw, um aus dieser Einmündung nach links abzubiegen. Gleichzeitig überholt eine dritte Kraftfahrzeugführerin die wartende Fahrzeugschlange, um ihrerseits nach links abzubiegen. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem ersten abbiegenden Fahrzeug. An den beteiligten Pkw entsteht Sachschaden. Es werden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Vorfahrtverstoßes sowie Überholens trotz unklarer Verkehrslage eingeleitet.

