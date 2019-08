Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand einer Gartenhütte

Freiburg (ots)

Zu einem Brand einer Gartenhütte kam es am Sonntag, 11.08.19, gegen 04 Uhr, auf einem Gartengrundstück in Tüllingen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits in Flammen. Die Höhe des Sachschadens in noch nicht genauer bekannt, ebenso die Brandursache. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Einsatzkräften am Brandort. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

