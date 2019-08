Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Auseinandersetzung am Baumarkt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Samstag, 10.08.19, gegen 14.20 Uhr, auf einem Parkplatz eines Baumarktes in Binzen. Aus unbekanntem Grund soll ein bislang unbekannter Autofahrer einen anderen zunächst ausgebremst und zum Anhalten genötigt haben. Anschließend soll sich der Unbekannte an das Fahrzeug des 55 jährigen Geschädigten begeben haben und ihm unvermittelt einen Faustschlag versetzt haben. Vor dem Baumarkt kam es dann nochmals zu einem Zusammentreffen, wobei der 55 jährige Mann noch beleidigt wurde. Bei einem dritten Zusammentreffen auf dem Parkplatz soll der Unbekannte zuletzt mit seinem Fahrzeug auf den Mann zugefahren sein und ihn leicht mit der Stoßstange gestreift haben. Hierdurch fiel der Geschädigte zu Boden und verletzt sich leicht am Bein. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen, welche die Auseinandersetzung(en) beobachtet hatten.

