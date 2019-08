Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen

Blansingen: Holzstapel gerät in Brand

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 11.08.19, gegen 01.30 Uhr, wurde aus dem Bereich eines Waldstückes zwischen Blansingen und Welmlingen ein Feuer gemeldet. Tatsächlich geriet hier aus bislang unbekannter Ursache ein größerer Holzstapel (20x10m) in Brand. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Hinweise auf die Ursache liegen bislang nicht vor. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und etwa 50 Einsatzkräften am Brandort. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kj

