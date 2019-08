Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche nach Unfallflucht in der Hauptstraße

Freiburg (ots)

Zwischen Samstag, 10.08.19, 19 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße abgestellter Ford Fiesta angefahren und beschädigt. Der Ford war am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurde im Bereich der linken Seite erheblich beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

