Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Geld abgenommen, gibt es Zeugen?

Kehl (ots)

Die Beamten der Kripo Offenburg ermitteln nach einem Vorfall in der Bahnhofstraße in der Nacht auf Samstag wegen des Verdachts eines Raubdelikts. Laut Schilderung eines 42-Jährigen sei er kurz vor 3 Uhr vor einer Gaststätte von zwei Männern geschlagen worden, wobei ihm hierbei mitgeführtes Bargeld abgenommen worden sei. Einer der Verdächtigen, ein 26 Jahre alter Mann aus dem benachbarten Ausland, konnte noch in der Nacht vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 bei den Ermittlern zu melden.

