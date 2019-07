Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 14.07.2019

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Hornbach/Mauschbach - Diebstahl aus einem Mercedes Benz

Am 13.07.2019 zwischen 13:50 Uhr und 14:10 Uhr war ein schwarzer Mercedes Benz am Friedhof in Hornbach / Mauschbach abgestellt. Als die 37-jährige Fahrzeugführerin zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie fest, dass die hintere linke Scheibe ihres Fahrzeuges eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug wurde eine leere Einkaufstasche entwendet. Diese befand sich hinter dem Fahrersitz. Der Wert der Tasche liegt bei etwa 40 Euro. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 200 Euro. Zu dem Täter sind bislang keine Hinweise bekannt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

