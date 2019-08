Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Essen auf Herd vergessen - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.08.19, gegen 02.40 Uhr, wurden aus einem Mehrfamilienhaus in der Hüsinger Straße eine Rauchentwicklung und der Alarm eines Feuermelders gemeldet. Die Feuerwehr konnte in einer Wohnung angebranntes Essen auf dem Herd feststellen. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften am Einsatzort.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell