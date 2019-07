Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 19.07.2019.

Goslar (ots)

Diebstahl aus Schrottfahrzeug.

Goslar. In der Zeit von Mittwochabend, 22.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Multifunktionsradio aus einem auf dem Gelände einer Autoverwertung in der Halberstädter Strasse abgestellten Schrottfahrzeugs. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundertfünfzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Verwaltungsgebäude.

Goslar. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 16.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 09.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters in das Verwaltungsgebäude des städtischen Friedhofs in der Straße Am Friedhof ein, suchten die Räumlichkeiten auf und entwendeten einen Akkuschrauber mit Koffer. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Strasse Am Friedhof bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Damensportrad gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Sonntagabend, 19.00 Uhr, bis Montagmittag, 13.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein im Fahrradständer eines Lebensmittelmarkts in der Dr.-Wilhelm-Kempe-Strasse mit einem Seilschloß gesichert abgestelltes weisses Damensportrad, 26er Reifengröße, 6er Kettengangschaltung und einem schwarzen Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Bei der Tat entstand ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Dr.-Wilhelm-Kempe-Strasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Polizeibeamter in den Unterarm gebissen.

Goslar. Am Donnerstagvormittag, gegen 06.45 Uhr, wurde der Polizei durch den Fahrer der Linie 802 ein männlicher Randalierer, der gegen Sitze und Fenster schlug sowie Fahrgäste beschimpfte und bedrohte, in seinem an der Haltestelle in der Robert-Koch-Strasse stehenden Bus gemeldet. Auf Ansprache der auf Grund dieser Meldung eingesetzten Beamten reagierte die Person kaum, sondern zeigte sich bereits zu diesem Zeitpunkt aggressiv. Der Aufforderung, den Bus zu verlassen, folgte er zunächst, fing jedoch plötzlich an zu schreien und stürzte sich auf den Busfahrer. Der Mann wurde daraufhin von den Beamten ergriffen, trotzdem gelang es ihm, einen 31-jährigen Beamten in den Unterarm zu beissen. Obwohl er massiven Widerstand leistete, konnte er in der Folge unter Kontrolle gebracht, vorläufig festgenommen und in den Gewahrsam der Goslarer Dienststelle gebracht werden. Hier durchgeführte Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Person um einen 32-Jährigen aus Bernburg handelt, der erst einen Tag zuvor aus der Justizvollzugsanstalt Halle entlassen worden war. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Donnerstagvormittag, zwischen 10.15 und 11.50 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Marienburger Strasse, Höhe Haus Nr. 35, ordnungsgemäß abgestellter schwarzer Toyota Urban Cruiser mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar bei der Vorbeifahrt im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell