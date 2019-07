Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Gondel verpasst:

Am Dienstag, den 16.07.2019, gegen 18.50 Uhr, wurde die Polizei gerufen, um Hilfestellung der besonderen Art zu geben. Eine 84jährige Dame aus Wernigerode hatte einen Ausflug mit der Bergseilbahn auf den Burgberg gemacht. Allerdings kam sie aufgrund eingeschränkter Mobilität nicht mehr rechtzeitig zur Abfahrt der letzten Talfahrt an der Bahnstation an. Um die Nacht nicht auf dem Burgberg verbringen zu müssen, wurde sie daher mit dem Streifenwagen abgeholt und zu Tal befördert.

