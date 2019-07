POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Diebstahl von Dieselkraftstoff von Baustelle bei Wiedelah:

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum vom Montag, den 15.07.2019, 17:15 Uhr, bis Dienstag, den 16.07.2019, 06:30 Uhr, ca. 800 Liter Dieselkraftstoff. Der Kraftstoff lagerte in einem mit Vorhängeschloss abgeschlossenen Baucontainer, welcher an der K 34 zwischen Lengde und Wiedelah abgestellt ist. Außerdem wurde daraus ein STIHL Trennschneider mitgenommen und entwendet.

Verkehrsunfall mit Flucht am Mittwoch, den 17.07.2019, 19:00 Uhr, in Bad Harzburg:

Ein 38jähriger Fahrzeugführer aus Wernigerode befuhr mit seinem Opel Astra den Tennisweg in Richtung Schlewecker Straße. Plötzlich und unvermittelt wurde er langsamer und legte während der Fahrt den Rückwärtsgang ein, so dass er gegen die Fahrzeugfront des bereits hinter ihm fahrenden Audi A 3 stieß. Nach einem kurzen Gespräch mit der Fahrerin des Audi wollte der 38jährige jedoch nicht auf die Polizei warten, um den Unfall aufnehmen zu lassen. Stattdessen setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich ohne weiteres und unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer konnte jedoch aufgrund der Angaben der Audi-Fahrerin ermittelt werden. Wie sich herausstellte ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

