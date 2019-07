Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Unfallbeschädigtes Auto stand mitten auf der Straße

Am Sonntagmorgen, gegen 03.20 Uhr, wurde der Polizei in Ulm ein unfallbeschädigter Audi in Langenau mitgeteilt. Der Anrufer konnte aber nicht das ganze Kennzeichen ablesen. Bis zum Eintreffen der Streife ging ein weiterer Anruf ein, dass das Auto in der Wörthstraße mitten auf der Fahrbahn und unbeleuchtet stehen würde. Die Ermittlungen führten zu einer jungen Frau und deren betrunkenem Freund. Mangels Beweisen wurden von weiteren Maßnahmen in Absprache mit dem Staatsanwalt abgesehen. Der Audi A3 musste abgeschleppt werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch eine Unfallstelle. Der Audi ist auf der ganzen rechten Seite erheblich beschäidgt. Die Seitenairbags hatten ausgelöst.

