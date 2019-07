Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Pkw kollidierte frontal mit Lkw

Zwei Personen werden bei einem Unfall auf der L1218 leicht verletzt

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 15:00 Uhr war eine 71 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes auf der L1218 von Schlat her kommend in Richtung Deggingen unterwegs. Am Ende einer Linkskurve kam sie ersten Ermittlungen zufolge aus gesundheitlichen Gründen auf die Gegenfahrbahn, streifte die dortige Schutzplanke und kollidierte in der Folge mit einem stehenden Klein-Lkw. Dessen Fahrer hatte die Situation rechtzeitig erkannt und sein Fahrzeug geistesgegenwärtig angehalten. Dennoch entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf etwa 35000 Euro schätzt. Die 71 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt durch einen Krankenwagen in eine naheliegende Klinik transportiert. Ein 29 Jahre alter Insasse des Klein-Lkw wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden durch den Verkehrsunfallaufnahmedienst der Polizei Laupheim geführt.

