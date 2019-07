Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Sattelzug kippte im Kurvenbereich um

Ulm (ots)

Zum Fototermin von heute, gg. 10.40 Uhr.

Am Samstagvormittag kam das Baustellenfahrzeug nicht an seinem Zielort an. Der 29-jährige Fahrer des Sattelzuges fuhr auf der B28 von Feldstetten kommend in Richtung Blaubeuren. Auf der Blaubeurer Steige fuhr er auf der Gefällstrecke wohl zu schnell. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve kippte der Sattelzug mit Zugmaschine und Auflieger auf die rechte Seite. Er schleuderte gegen eine Leitplanke und kam noch auf der Fahrbahn zum Liegen. Dabei verteilte er über 20 Tonnen Aushubmaterial auf die Fahrbahn und den angrenzenden Graben. Der Lastwagenfahrer konnte zwar noch selbstständig aus dem Führerhaus aussteigen, wurde dann aber mit schweren Verletzungen in eine Klinik gefahren. Durch die Beschädigung am Fahrzeug liefen mehrere Hundert Liter Diesel und Öl aus. Zur Beurteilung des Umweltschadens wurde ein Mitarbeiter des Landratsamtes an die Unfallstelle angefordert. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von 60.000EUR, an der Leitplanke und dem angrenzenden Radweg in Höhe von 20.000EUR. Zur Beseitigung der Ladung wurde das THW mit Lastwagen und Radlader angefordert. Die Feuerwehr aus Blaubeuren und Seißen war mit 32 Mann am Einsatzort. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Derzeitig ist die B28 noch voll gesperrt.

+++++++++++++++++++++++++++ 1369730

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell