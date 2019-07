Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Großkontrolle im Grenzbereich zu Luxemburg

Bitburg (ots)

Am 04.07.2019 führte die Polizeiinspektion Bitburg mit einem Großaufgebot an Kräften im Grenzbereich zu Luxemburg großangelegte Kontrollmaßnahmen durch. Hierzu wurden in verschiedenen Ortschaften an immer wechselnde Stellen Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Ziel des Einsatzes war die nachhaltige Bekämpfung verschiedenster Kriminalitätsphänomene, insbesondere der Rauschgiftkriminalität.

Im Rahmen der Kontrollen wurden mehr als 200 Fahrzeuge und nahezu 300 Personen kontrolliert. Dabei konnten nur wenige Verstöße festgestellt werden.

Insgesamt vier Personen erwartet nun ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bei zwei Fahrzeugführern ergab sich der Verdacht, dass sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben. Gegen sie wurden ebenfalls entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Vergleich zu den in der Vergangenheit durchgeführten Großkontrollen konnten am heutigen Tag deutlich weniger Verstöße festgestellt werden.

Die positive Bilanz zieht die Polizeiinspektion Bitburg unter anderem aus der ständigen Präsenz in diesem Bereich und den damit einhergehenden umfangreichen Präventionsmaßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Anne Kolling, PK' in

Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-0

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg





Twitter:@PolizeiTrier;#BitBürgerPolizei



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell