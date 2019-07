Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Daun vom 04.07.19

Daun (ots)

Ereignis: Sachbeschädigung

Ort: Gerolstein

Zeit: vor dem 03.07.19

Ein bisher unbekannter Täter beschädigten eine Hauswand in der Passage zwischen Brunnenstraße (Parkplatz hinter KSK) und Hauptstraße durch Bemalen mit einem dunklen Filzstift. Der Täter scheint im Vorbeigehen einen Stift an die Wand gehalten zu haben, da auf immer gleicher Höhe die Wand mit einem Strich durchzogen wurde, über Fenster und Hauswand hinweg. Außerdem wurde mit schwarzem Farbe ein Schriftzug auf die Hauswand gesprüht.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Gerolstein, 06591/95260, erbeten.

Ereignis: Brand

Ort: Gerolstein

Zeit: 03.07.19, 22.30 h

Am Mittwochwaben wurde der Brand der Grünabfallsammelstelle in Gerolstein, Am Rasbach, gemeldet. Durch die FFW Gerolstein kann der Brand schnell gelöscht werden. Da die Grünabfallsammelstelle rundum mit Beton umfasst ist, entstand kein Sachschaden. Die Brandursache ist ungeklärt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Daun, 06592/96260 oder die Polizei Gerolstein, 06591/95260, erbeten.

