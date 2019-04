Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bellheim (ots)

Eine Stauchung des Fußes erlitt ein 36 jähriger Radfahrer am Mittwochmittag gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bellheim. Der Radfahrer hatte die Vorfahrt eines Autofahrers im Gewerbegebiet missachtet, so dass es in Folge dessen zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Ein Rettungswagen war im Einsatz und brachte den Radfahrer zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

