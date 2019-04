Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Garage und Gartenzaun beschmiert

Bad Bergzabern (ots)

In der Zeit von 01.02.19 bis 31.01.19, wurde in der Lessingstraße, ein an der Garage und am Gartenzaun angebrachtes Tattoo beschmiert. Hinweise bitte unter Telefon 06343-9334-0 oder per email unter pibadbergzabern@Polizei.rlp.de, an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell