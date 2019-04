Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - 55-Jähriger aus dem Saalekreis flüchtet nach Unfall

Edesheim (ots)

In der Luitpoldstraße fuhr gestern Abend gegen 17.30 Uhr ein 55-jähriger Mann aus dem Saalekreis gegen ein geparktes Fahrzeug und fuhr weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen notierten sich das Kennzeichen und riefen die Polizei an. Anhand der Personenbeschreibung und des Kennzeichens konnte der Verursacher in einer Gaststätte angetroffen werden. Bei der Essenseinnahme hatte er sich überlegt, ob er eine Visitenkarte an das beschädigte Fahrzeug anbringt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



