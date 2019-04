Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Gefälschte Papiere

Edenkoben (ots)

In der Staatsstraße wurde gestern Abend gegen 18.30 Uhr ein 19-jähriger ukrainischer Sprinterfahrer angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die mitgeführte ID-Karte Fälschungsmerkmale aufwies. U.a. waren die Zahlen der aufgedruckten Prüfziffer fehlerhaft. Die Druckqualität wich deutlich vom Original ab. Auf Vorhalt gab der Fahrer an, sich die ID-Karte in Rumänien für 3000.- Euro besorgt zu haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und unter Zahlung einer Sicherheitsleistung von 500.- Euro durch seinen Arbeitgeber auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Verschaffen von falschen, amtlichen Ausweisen sowie Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz wurde eingeleitet.

