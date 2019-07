Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Prüm (ots)

Am 25.06.2019 kam es gegen 06:00 Uhr auf der B51 im Bereich der Baustelle in Höhe Stadtkyll zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei stießen zwei Sattelzüge mit ihren jeweiligen linken Außenspiegeln gegeneinander. Der Sattelzugführer, der die B 51 aus Richtung Trier kommend in Richtung Köln befuhr, meldete den Unfall der Polizei. Der Sattelzugführer, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr, setzte seine Fahrt unbehindert fort. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und Angaben zu dem Fahrer des Sattelzugs, der in Richtung Trier fuhr, machen können, insbesondere der Fahrer des Sattelzugs selbst, werden gebeten sich unter der Tel. 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen.

