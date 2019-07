Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - betrunkener Radfahrer kam zu Fall und beleidigte die Polizeibeamten

Ulm (ots)

Ein stark alkoholisierter Fahrradfahrer stürzte am Samstagmorgen gegen 03.20 Uhr in der Ehinger Straße, Höhe Feuerwehr, auf die Fahrbahn. Selbst nach dem Sturz hatte der 34-jährige Mann größte Mühe sich auf seinen Beinen zu halten. Nachdem die Beamten des Reviers Biberach ihm eröffneten, dass eine Blutentnahme erfolgen wird, widersetzte sich der Radfahrer derart, dass er mit Handschließen geschlossen werden musste. Die Beamten wurden immer wieder beleidigt. Die Entnahme des Blutes im Krankenhaus konnte nur unter Zwang durchgeführt werden. Der Radfahrer trägt nicht nur die Kosten für die Blutentnahme, sondern muss sich auch wegen der Trunkenheitsfahrt und den Beleidigungen verantworten. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg folgt.

