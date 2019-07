Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Bügeleisen vergessen

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 17.55 Uhr, musste die Feuerwehr in die Dillingenstraße ausrücken. Dort war es zu einem Zimmerbrand gekommen. Eine 37-jährige Bewohnerin hatte nach dem Bügeln vergessen das Eisen abzuschalten. Sie ging dann Einkaufen. Durch die Hitze entzündeten sich zuerst Gegenstände auf dem Tisch. Dann griff das Feuer auf ein angrenzendes Bett und schließlich auf die gesamte Inneneinrichtung über. Das Zimmer brannte vollständig aus. Alle Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Der Sachschaden ist noch nicht abzuschätzen. Alle Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.

+++++++++++++++++++++++1368139;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell