Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Fußgänger angefahren

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 19.20 Uhr, wurde ein Fußgänger beim Überqueren der Straße verletzt. Der 18-jährige nutzte einen Fußgängerüberweg in der Helfensteinstraße. Ein 59-jähriger PKW-Lenker befuhr die Bahnhofstraße und fuhr geradeaus in die Helfensteinstraße ein. Aus Unachtsamkeit bemerkte er den Fußgänger nicht. Der Mann hatte die Fahrbahn fast vollständig überquert, als es zum Zusammenstoß kam. Der Fußgänger wurde zu Boden gestoßen und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am PKW entstand kein Schaden.

