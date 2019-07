Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Alberbershausen - Mann verbarrikadiert sich im Zimmer

Am Freitag hat die Polizei in Albershausen einen 63-Jährigen festgenommen.

Gegen 7.30 Uhr suchte die Polizei den Mann zuhause auf. Er sollte eine Strafe bezahlen, hat dies aber bislang nicht getan. Deshalb bestand gegen den Mann ein Haftbefehl. Als die Polizei diesen vollstrecken wollte, flüchtete er in ein Zimmer. Von dort drohte er, sich zu verletzen. In Gesprächen ließ er sich von der Polizei nicht zur Aufgabe bewegen. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützten die Uhinger Polizei bei seiner Festnahme. Die Polizei brachte den Mann mit einer leichten Verletzung in ein Krankenhaus.

