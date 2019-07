Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Fliege lenkt Fahrerin ab

Eine Verletzte und rund 10.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Donnerstag in Berkheim.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr war eine 20-Jährige in der Hauptstraße unterwegs. Vor dem Abbiegen in die Willebold-Braun-Straße musste die Frau mit ihrem VW anhalten. Das bemerkte die nachfolgende 28-Jährige zu spät. Trotz Vollbremsung fuhr sie mit ihrem Ford auf den VW auf. Hierdurch erlitt die 20-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Laut Polizeiangaben beträgt der Sachschaden an den Autos rund 10.000 Euro. Die Frau sei durch eine Fliege im Auto abgelenkt worden, sagte sie später der Polizei.

