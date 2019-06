Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gas- und Bremspedal verwechselt; Geparkte Autos beschädigt; Geldspielautomaten aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Reichenbach (ES): Gas und Bremse verwechselt

Weil sie an ihrem Renault Twingo das Gas- und das Bremspedal verwechselt hat, hat eine 66-Jährige am Freitagmorgen in der Lützelbachstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau wollte gegen acht Uhr mit ihrem Renault aus einem Parkplatz ausparken. Dabei musste sie rangieren, wobei sie an ihrem Automatik-Fahrzeug die Pedale verwechselte. Der Wagen schoss rückwärts, streifte einen ordnungsgemäß geparkten Fiat an der Stoßstange, rollte weiter und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr das Auto eine steil abfallende Böschung hinunter. Dort überschlug sich der Twingo und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. Ihr Auto dürfte allerdings lediglich noch Schrottwert besitzen. Er musste vom Abschleppdienst mittels eines Kranes geborgen werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten vor Ort. (cw)

Ostfildern (ES): Scheiben an geparkten Autos eingeschlagen

Vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat ein Mann am Freitagvormittag an mehreren Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen und in seiner Unterkunft weiteren Schaden angerichtet. Gegen 10.45 Uhr schlug der 26-Jährige zunächst mit einer Fahrradkette an drei in der Kemnater Hagäckerstraße geparkten Pkw Scheiben ein. Anschließend ging er in die Flüchtlingsunterkunft und richtete in seinem Zimmer weiteren Schaden an. In der Unterkunft konnte er von den Polizeibeamten angetroffen werden. In der Folge wurde der Mann einem Arzt zugeführt, der ihn in eine Psychiatrische Klinik einwies. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Spielautomaten aufgebrochen

Auf den Inhalt der Geldspielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der zwischen Mittwoch, zwölf Uhr, und Freitag, dreizehn Uhr, in eine Gaststätte in der Kirchheimer Straße im Stadtteil Jesingen eingebrochen ist. Nachdem er sich über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Gastraum verschafft hatte, stieß er dort auf die Geldspielautomaten, die er aufhebelte und ausplünderte. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell