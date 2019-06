Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Hundebisse; Gaststätteneinbruch; Bei Streitigkeiten verletzt

Reutlingen (ots)

Brand im Dachgebälk

Aus bislang ungeklärter Ursache haben am Donnerstagvormittag Dachbalken im Bereich des Kamins eines Mehrfamilienhauses in der Weingärtnerstraße angefangen zu kokeln. Kurz vor elf Uhr gab es einen Kurzschluss in dem Gebäude und Rauch drang aus einer Steckdose im dritten Obergeschoss. Die Feuerwehr entfernte die Dachziegel in dem betroffenen Bereich und löschte den Brand. Anschließend konnten sie die Dachziegel wieder anbringen. Es entstand geringer Sachschaden. Kriminaltechniker haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Dettingen (RT): Kind fährt gegen Mauer

Ein kleines Kind ist am Donnerstag mit seinem Fahrrad gegen eine Mauer gefahren und so schwer verletzt worden, dass es in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Das fünfjährige Mädchen befuhr auf einem Kinderfahrrad in Begleitung seines Vaters kurz vor zwölf Uhr den Gehweg in der Kühsteigstraße bergab. Hierbei verlor es die Kontrolle über sein Rad und versuchte trotz funktionierender Bremsen vergeblich, mit den Füßen anzuhalten. Mit Schwung prallte sie frontal gegen die Mauer. Ihr hinterherfahrender Vater konnte den Unfall nicht verhindern. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in die Klinik gebracht. (ms)

Eningen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Glück im Unglück hatte am Donnerstagnachmittag die Fahrerin eines Pkw, als sie nahezu unverletzt den Überschlag mit ihrem Fahrzeug überstand. Die 29-Jährige befuhr um 14 Uhr mit ihrem Ford Fiesta die B 312 vom Ursulabergtunnel herkommend in Richtung Reutlingen. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr sie kurz nach der Ausfahrt Eningen ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto, kam nach rechts in den dortigen Grünstreifen und überschlug sich. Im Anschluss kam der Ford wieder auf den Rädern zum Stehen. Zeugen kümmerten sich sofort um die Verunglückte. Vorsorglich wurde sie vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Außer einem gehörigen Schrecken blieb die Frau ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Ihr Fahrzeug musste geborgen werden. An dem älteren Fiesta entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. (ms)

Gomadingen (RT): Hund reißt sich los und schnappt zu (Zeugenaufruf)

Gleich zwei Mal hat eine Mischlingshündin zugebissen, die sich am Donnerstagabend im Bereich des Gomadinger Sees von ihrer Leine losgerissen hat. Die Hündin war von ihrer Besitzerin dort mit der Leine an einer Bank festgebunden worden. Als gegen 19.20 Uhr ein Radler vorbeifuhr, riss sie sich los und schnappte nach ihm. Anschließend stürmte sie auf eine Familie zu, die auf dem Brühlweg unterwegs war und zwickte einen 23-Jährigen in die Wade. Allerdings so kräftig, das der junge Mann anschließend vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Radfahrer, der nach dem Angriff weitergefahren war. Der Radler wird als etwa 60 bis 70 Jahre alt und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß beschrieben. Er war mit einem älteren Rennrad unterwegs. Ob er verletzt wurde, ist nicht bekannt. Polizeirevier Münsingen, Telefon 07381/9364-0. (cw)

Esslingen (ES): Brand eines Wäschetrockners

Zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagmorgen, gegen acht Uhr, in die Hirschlandstraße ausgerückt. Dort war offenbar in Folge eines technischen Defekts ein Wäschetrockner in Brand geraten. Durch die rechtzeitige Brandentdeckung konnte die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften anrückte und die anwesenden Bewohner evakuierte, das Feuer rasch löschen. Aus dem 2. Obergeschoss musste eine fünfköpfige Familie mit der Drehleiter gerettet werden. Vier der Geretteten und eine ebenfalls im Gebäude wohnhafte Seniorin wurden vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenaus gebracht. Die 83-jährige Frau wurde vorläufig zur Beobachtung aufgenommen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (ak)

Reichenbach (ES): Betrunkener Fahrer schlief mehrmals ein

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstag mehrmals eingeschlafen. Der 44-Jährige fiel Zeugen kurz vor 17 Uhr in seinem geparkten Auto an der Ecke Neuffen-/Albstraße auf, da er den Kopf auf dem Lenkrad liegen hatte. Als sich ein Linienbus näherte, startete der Mann sein Fahrzeug und fuhr etwa 300 Meter weit die Albstraße entlang. Beim Einparken touchierte er im Anschluss einen geparkten Pkw. Als der Fahrer von einer weiteren Zeugin angesprochen wurde, händigte er ihr seinen Fahrzeugschlüssel aus. Die kurz darauf eintreffenden Beamten des Polizeireviers Esslingen stellten bei dem 44-Jährigen eine starke Alkoholfahne fest. Während der Unfallaufnahme, der Fahrt zur Blutentnahme ins Krankenhaus und dem Aufenthalt in der Klinik schlief der Mann mehrmals ein. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über drei Promille. Der Betrunkene musste seinen Führerschein aushändigen und seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. (ms)

Esslingen (ES): Kleines Kind lief ins Auto

Schwere Verletzungen hat ein kleines Kind am Donnerstag erlitten, als es in ein vorbeifahrendes Auto gelaufen ist. Der vierjährige Junge spielte um 18.30 Uhr auf dem Gehweg der Paracelsusstraße. Unvermittelt lief der Kleine ohne auf den Verkehr zu achten zwischen geparkten Fahrzeugen über die Straße. Eine 33 Jahre alte Lenkerin eines Ford Fiesta hatte trotz geringer Geschwindigkeit keine Chance, eine Kollision mit dem von links kommenden Buben zu verhindern. Der Verletzte wurde von einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. (ms)

Filderstadt (ES): In Gaststätte eingebrochen

Über eine aufgebrochene Tür ist am Donnerstag ein Einbrecher in eine Gaststätte in der Plattenhardter Uhlbergstraße eingedrungen. In der Zeit zwischen zwei Uhr und kurz vor zwölf Uhr brach der Täter im Inneren zwei Spielautomaten auf und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Unfall aufgrund Übermüdung

Ein übermüdeter Fahrer hat am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen und zwei Verletzten auf der B 27 verursacht. Der 40-Jährige befuhr kurz nach 18.30 Uhr mit seinem VW Passat die Bundesstraße von Nehren herkommend in Richtung Ofterdingen. Aufgrund Übermüdung kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Citroen einer 45 Jahre alten Frau. Beide Fahrzeuge kamen anschließend von der Fahrbahn ab und rutschten eine Böschung hinunter. Ein in Richtung Nehren fahrender, 70-jähriger Lenker eines VW Golf konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto des Unfallverursachers verhindern. Einer ihm nachfolgende, 18 Jahre alte Fahrerin eines VW Scirocco reichte es nicht mehr und sie kollidierte mit dem Golf. Bei dem Unfall wurden die Citroen-Lenkerin sowie die Scirocco-Fahrerin verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Wagen musste der Verkehr einspurig am Unfallort vorbeigeführt werden. Der Gesamtschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Gegen den ausländischen Unfallverursacher wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro erhoben. (ms)

Tübingen (TÜ): Bei Streitigkeiten verletzt (Zeugenaufruf)

Noch völlig unklar sind die Hintergründe und der Hergang einer Auseinandersetzung zwischen einem 45-Jährigen und einem noch Unbekannten, die am Donnerstag im Schleifmühlenweg stattgefunden haben soll. Der 45-Jährige war gegen 13 Uhr beim Mittagessen in der Kirche in der Rümelinstraße aufgefallen, weil er erhebliche Kopfverletzungen aufwies. Er wurde dort zunächst erstversorgt und anschließend von einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen ergab, war er vermutlich zwischen elf Uhr und zwölf Uhr im Schleifmühlenweg mit einem Unbekannten in Streit geraten. Dieser Streit mündete in Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf auch die Scheibe eines dort geparkten Autos zertrümmert wurde, wobei der 45-Jährige erheblich verletzt wurde. Das Polizeirevier Tübingen sucht unter der Telefonnummer 07071/972-8660 nach Zeugen und Hinweisen. (cw)

Dußlingen (TÜ): Kind gebissen

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Gomaringen gegen den Halter eines Labrador-Mischlings, der am Donnerstagvormittag, gegen elf Uhr, einen siebenjährigen Jungen gebissen hat. Das Kind war mit seiner Mutter in der Straße Langer Wasen gestanden, als vom Treppenaufgang eines Gebäudes plötzlich der Hund auf die beiden zu rannte. Als der Bub Angst bekam und wegrannte, nahm der Mischling die Verfolgung auf, schnappte zwei Mal nach dem Kind und biss zu. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

