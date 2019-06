POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch, Brandstiftung, Körperverletzung

Polizeipräsidium Reutlingen

Riederich (RT) Von der Fahrbahn abgekommen und abgestürzt

Eine Pkw-Lenkerin ist am Mittwochabend auf der Mittelstädter Straße ins Schleudern geraten und verunglückt. Eine 20-jährige ist mit ihrem Mitsubishi in der Mittelstädter Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs gewesen. Da sie zu spät erkannte, dass sie die Mittelstädter Straße in Richtung B 312 verlassen wollte, lenkte sie ruckartig und verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab durchfuhr einen Grünstreifen sowie einige Sträucher und durchbrach ein Metallgeländer welches eine Fußgängerunterführung absicherte, stürzte drei Meter in die Tiefe und kam auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin sowie eine 19-jährige Beifahrerin wurden beim Unfall leicht verletzt und wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlungen verbracht. Zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuges musste die Mittelstädter Straße kurzzeitig gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES) Streit im Asylheim

Mit zwei Streifenwagenbesatzungen mussten Beamte des Polizeirevier Kirchhiem am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr im Asylheim in der Charlottenstraße eine handfeste Schlägerei unter den Bewohnern beenden. In der Waschküche kam es auf Grund von Meinungsverschiedenheiten, bezüglich des Waschens von Wäsche zu einer verbalem Streit in deren Verlauf ein 38-jähriger Iraner, seinem Landsmann ein Barhocker über den Kopf schlug. Der 28-jährige Geschädigte trug eine Kopfplatzwunde davon. Der Rettungsdienst musste den 28-jährigen Geschädigten ärztlich versorgen und ihn im Anschluss mit einer Kopfplatzwunde in eine Klinik zur ambulanten Behandlung verbringen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES) Versuchter Einbruch (Zeugenaufruf)

Einen Schaden in bislang unbekannter Höhe hat ein Täter bei einem Einbruch in Kirchheim angerichtet. Unbekannte hebelten in der Zeit von Samstag bis Mittwoch, 21 Uhr ein Fenster zur katholischen Gemeindehaus in der Tannenbergstraße auf. Im Gebäude wurden versucht weitere Türen gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Ersten Erkenntnissen nach fehlt nichts. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel.: 07021/5010 zu melden.

Rottenburg - Weiler (TÜ) Brandstiftung an Ausflugsziel "Weilerburg"

Zu einer Brandstiftung ist es an der Eingangstüre der bekannten Weilerburg gekommen. Bislang unbekannte Täter legten am Abend des 19.06.2019, in Rottenburg a.N., Weiler, an der Eingangstüre der Weilerburg, mittels Brennholz einen Brand, welcher durch einen Zeugen gegen 19.50 Uhr entdeckt wurde. Das Feuer konnte durch vorbeikommende Personen gelöscht werden. Es wurden die Eingangstüre und eine Bierbank, welche an die Türe geklemmt war, in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Weiler war mit einem Fahrzeug und 3 Einsatzkräften vor Ort und suchte nach weiteren Brandnestern. Die Polizei Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise an 07472-9801230. An der Türe entstand ein Sachschaden von ca. 750EUR.

Kusterdingen (TÜ) Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr auf der K6903 bei Immenhausen ereignet. Ein 52-jähriger Führer eines landwirtschaftlichen Gespanns, bestehend aus Zugmaschine und angehängter Feldspritze, befuhr einen landwirtschaftlichen Planweg im Gewann Egerten und bog nach rechts auf die 5 Meter breite K 6903 in Richtung Immenhausen ab. Das Spritzgestänge klappte er während der Fahrt ein, bemerkte aber dann nicht, dass sich das äußere, 2,80 Meter lange Teilstück aus noch nicht bekannten Gründen, selbst wieder ausklappte. Dies ragte nun zusätzlich zum schon 3 Meter breiten, restlichen Gestänge seitlich links heraus. Kaum war er auf die K 6903 eingebogen, kam ihm ein 45-jähriger Kradfahrer entgegen. Dieser erkannte die Gefahr trotz mangelhafter Beleuchtung und Dunkelheit, versuchte auszuweichen, überbremste und stürzte auf die rechte Seite. In der Folge rutschte er samt Krad glücklicherweise unter dem Gestänge hindurch und kam am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Der Kradfahrer wurde durch das DRK mit diversen, mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen übernahm die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen bezüglich der festgestellten Mängel am landwirtschaftlichen Gespann.

