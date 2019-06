Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Betäubungsmittel sichergestellt

Görlitz (ots)

In zwei verschiedenen Fällen stellte die Bundespolizei am gestrigen Montag, den 24. Juni 2019 Betäubungsmittel sicher.

Am Montagabend gegen 18 Uhr kontrollierten Bundespolizisten in der Görlitzer Hospitalstraße einen 19-jährigen Deutschen. Dabei fiel ihr Blick auf ein zusammengefaltetes Stück Papier in seiner Geldbörse. Beim genauen Hinsehen erkannten die Ordnungshüter, die "handelsübliche Verpackung" (Briefchen) für Betäubungsmittel. Auf Nachfrage räumte der junge Mann umgehend ein, dass es sich bei der Substanz in dem Päckchen um MDMA handelt, dieser Stoff ist im allgemeinen Sprachgebrauch als Ecstasy bekannt. Der in Delitzsch wohnhafte 19-Jährige wurde wegen des Besitzes von Betäubungsmittel angezeigt.

Auch gegen einen 33-Jährigen aus Löbau wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Er war nur eine Stunde später sein Crystal Meth mehr oder weniger freiwillig an eine Streife der Bundespolizei losgeworden, als diese ihn in der Bismarckstraße in Görlitz kontrollierte.

