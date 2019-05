Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 30 - Jährige fährt unter Drogeneinfluss zu Polizei.

Heidelberg (ots)

Eine 30-jährige Frau erschien am Sonntagnachmittag in Begleitung ihres Bekannten bei der Polizei in Heidelberg. Sie wollte dessen Fahrzeugschlüssel abholen, der ihm nach einer vorausgegangenen Fahrt unter Drogeneinfluss kurz zuvor abgenommen worden war. Hierbei fiel den Beamten auf, dass die Frau ebenso benebelt war wie ihr Bekannter. Da die Herausgabe des Schlüssel deshalb abgelehnt wurde, verließ die Frau die Wache und wollte in ihren vor der Tür stehen Pkw einsteigen und wegfahren. Auch ihr Schlüssel wurde nun einbehalten, um die Weiterfahrt zu verhindern. Nachdem sie eingeräumt hatte, vor der Fahrt zwei Joints geraucht zu haben, wurde bei ihr eine Blutentnahme angeordnet. Last but not least stand auch noch der Freund der Frau, der sie begleitet hatte, sichtlich unter Drogeneinfluss, weshalb das Trio den Heimweg zu Fuß antreten musste.

