Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Sandhausen (ots)

Schwerere Verletzungen erlitt ein Fahrer eines Pedelecs am 18.05.2019 gegen 14:50 Uhr in Sandhausen. Der 59 jährige Mann aus Sandhausen fuhr auf der Büchertstraße am rechten Fahrbahnrand. In Höhe der Gottlieb-Daimler-Straße stürzte der Mann dann plötzlich ohne Fremdeinwirkung. Dabei zog er sich, auch weil er keinen Helm trug, schwere Kopfverletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Laut behandelnden Ärzten besteht keine Lebensgefahr.

