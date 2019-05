Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Lindenhof: Technischer Defekt einer Kühltruhe löst Brand aus

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, geriet in der Bellenstraße eine, auf einem Balkon befindliche, Kühltruhe in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung zerbarsten die Glasscheiben der Balkontür, wodurch der Rauch in die Wohnung drang. Ursächlich dürfte ersten Ermittlungen zu Folge ein technischer Defekt gewesen sein. Löschversuche eines Nachbarn, der den Brand bemerkt, schlugen fehl. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit einem Löschzug im Einsatz war, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung war nicht mehr bewohnbar und die Familie kam bei Bekannten unter. Der Sachschaden wird auf 48 000,- Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Sachbearbeitung übernommen

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell