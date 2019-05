Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A659 Weinheimer Kreuz, Totalschaden nach Verkehrsunfall

Weinheim (ots)

Am 18.05.2019 ereignete sich gegen 16 Uhr auf der A 659 ein Verkehrsunfall. Der 26- jährige Fahrer aus dem Rhein Neckar Kreis war mit seinem Fahrzeug, einem Dodge Journey in Richtung Weinheim unterwegs, als er kurz vor dem Autobahnkreuz Weinheim bei regennasser Fahrbahn die Fahrspur wechseln wollte. Hierbei geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte erst in die Betonleitwand auf der linken Seite und kam letztendlich an der Leitplanke auf der rechten Straßenseite zum Stehen. Am Fahrzeug entstand vermutlich ein Totalschaden (ca. 45.000 Euro). Der Fahrer stand augenscheinlich unter Schock und wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

