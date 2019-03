Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ohne Führerschein und unter Drogen

Minden (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei auf der Rodenbecker Straße einen Autofahrer ohne Führerschein gestoppt. Außerdem wurde der Mann wegen des Verdachts auf Betäubungsmittelkonsum mit auf die Wache genommen.

Gegen 0.20 Uhr trafen die Beamten in ihrem Streifenwagen auf der Kreuzung Schenkendorfstraße / Schillerstraße auf einen entgegenkommenden Peugeot, dessen amtliches Kennzeichen hinter der Windschutzscheibe lag. Daraufhin bog der Wagen in die Schillerstraße ab und wurde schließlich in der Rodenbecker Straße von den Einsatzkräften gestoppt. Im Verlaufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem 41 Jahre alten Mindener nicht nur die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit bereits entzogen worden war, sondern es entstand auch der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Deshalb wurde dem Fahrzeugführer auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Der Peugeot-Fahrer darf sich nun auf die Zustellung einer Anzeige einstellen.

