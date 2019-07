Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Junge Frau auf dem Schuldach

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 18.20 Uhr, benötigte der Hausmeister der Haldenbergschule die Hilfe der Polizei. Er hatte eine Frau auf dem Dach der Schule festgestellt. Als er sie ansprach, weigerte sie sich vom Dach herunterzusteigen. Beim Eintreffen der Beamten hatte die 18-Jährige das Dach verlassen und war in Begleitung von zwei Personen. Auf ihr Verhalten angesprochen, gab sie an, dass sie das Schuldach als Rückzugsort benutzt, um zu entspannen und nachzudenken. Die Personalien wurden erhoben. Die Polizei wird mit der Schule Kontakt aufnehmen, um die Erstattung eines Strafantrags wegen Hausfriedensbruch abzuklären.

++++++++++++++++++++++1364916;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell