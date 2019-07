Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 61-jähriger Roller-Fahrer bei Unfall verletzt - Einlieferung ins Krankenhaus

Mannheim (ots)

Verletzt wurde ein 61-jähriger Mannheimer bei einem Unfall am Montag gegen 18.30 Uhr auf der B 38a. Beim Fahrstreifenwechsel musste er aufgrund eines ordnungsgemäß auffahrenden Autofahrers stark bremsen, so dass er die Kontrolle über seinen Roller verlor und stürzte. Der Mann rutschte in die dortige Grünfläche und beschädigte einen Leitpfosten.

Er selbst zog sich Verletzungen zu, die nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle in einem Krankenhaus weiterversorgt werden mussten.

Seinen Roller, an dem Schaden von ca. 1.000 Euro entstand, transportierte ein Abschleppunternehmen ab. In welcher Höhe der Stadt Mannheim Schaden entstand, ist derzeit noch unklar.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell