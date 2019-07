Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Schwerer Unfall am frühen Morgen mit tödlichem Ausgang

Rendsburg (ots)

BAB A210 - Achterwehr (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 05.07.2019, 06:58 Uhr Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr (TH Y)

Heute (05.07.2019) kam es auf der Bundesautobahn A210 in Fahrtrichtung Kiel zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, wobei der Fahrer des PKWs tödlich verunglückt ist.

Heute Früh gegen 06:58 Uhr kam es zum Alarm für die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kronshagen zusammen mit dem Rettungsdienst. Auf der Autobahn 210 in Richtung Kiel hinter der Abfahrt Achterwehr, hat sich ein PKW überschlagen und der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die ersteintreffenden Kräfte des Rettungsdienstes haben den Mann zügig mit Hilfe des Spineboards aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien können. Leider kam für ihn jegliche Hilfe zu spät und es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Der 22 Jahre junge Fahrer hat laut Angaben der Polizei wohl bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist über die Bankette gegen einen Stützpfeiler einer Lärmschutzwand geprallt. Hierbei wurde das Fahrzeug so schwer beschädigt und umhergeschleudert, dass überall auf der Straße Motor und Wrackteile herumlagen. Diese Teile, sowie ausgelaufene Betriebsstoffe, wurden vorsorglich durch die Feuerwehr eingedämmt und beseitigt. Die Autobahn war für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten komplett gesperrt und eine Umleitung durch die Polizei eingerichtet. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Kronshagen, waren ein Rettungswagen, ein Notarzt und Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz.

