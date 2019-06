Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Großfeuer in Damendorf rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz Dörpstraat, in Damendorf, kam es Heute (24.06.2019) zu einem Großfeuer.

Damendorf - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 24.06.2019, 10:57 Uhr Feuer (Feu 00), 11:22 Feuer Groß (FEU G 00), 11:43 Uhr FEU 2, 11:58 Uhr FEU 4

In Damendorf brannte ein Anbau einer Reinigungsfirma. Da die Wasserversorgung ein Problem bei dem Einsatz war, wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Knapp 30 Minuten nach Alarmierung hatte die Feuerwehr genug Wasser um in den Innenangriff zu gehen, Problem war das zwei angeschlossene Wasserentnahmestelle nicht geeignet waren, so dass erst die dritte Wasserentnahmestelle genügend Wasser für die Brandbekämpfung hatte. Die Stichworterhöhung war nötig, da zu dieser Tageszeit nicht genügend Atemschutzgeräteträger zur Verfügung standen, somit Alarmierte Einsatzleiter Frank Schröder (Amtswehrführung) weitere Wehren. Das Angrenzende Wohnhaus musste vor einem Übergreifen geschützt werden. Es waren rund 100 Feuerwehrkameraden im Einsatz. Die Anwohner versorgten vorbildlich die Einsatzkräfte mit Getränken. Die Wehren aus Ascheffel, Ahlefeld-Bistensee, Brekendorf, Damendorf, Holzbunge, Norby, Osterby, Groß Wittensee sowie die Technische Einsatzleitung, Kreisbrandmeister, Kreispressewart waren neben Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis ca. 13:30 Uhr an. Über die Schadenshöhe und Brandursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

