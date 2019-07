Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - PKW kontra Fahrrad

Ulm (ots)

Eine Radlerin wurde bei einem Unfall in der Blücherstraße am Freitag, gegen 16.30 Uhr, leicht verletzt. Ein 52-jähriger PKW-Lenker befuhr die Blücherstraße und wollte nach rechts in die Wagnerstraße einbiegen. Eine 26-jährige Radlerin fuhr auf dem Gehweg der Wagnerstraße entgegengesetzt in Richtung Westplatz. Im Einmündungsbereich übersah der Autofahrer das Rad und es kam zum Unfall. Da die Radlerin keinen Helm trug, zog sie sich Schürfwunden im Gesicht zu. Der Schaden am PKW wird auf ca. 3 000 Euro geschätzt.

