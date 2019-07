Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Pedelecfahrerin kollidierte mit Fahrradfahrer und verletzte sich schwer

Am Freitagnachmittag befuhr gegen 17.40 Uhr eine Pedelecfahrerin die Bürgerturmstraße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung der Schwanenstraße missachtete die 69-jährige Frau die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrradfahrers. Die Pedelecfahrerin touchierte das Hinterrad des 59-jährigen Radfahrers und stürzte hierbei auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer blieb unverletzt. Der Unfall wurde durch das Verkehrskommissariat Laupheim aufgenommen.

