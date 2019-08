Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise zu Fahrrad gesucht

Arnsberg (ots)

Wie bereits berichtet brannten in der Nacht zum 16. Mai mehrere Mülltonnen in Neheim und Hüsten. Bei der Fahrt zu einem Brand in der Freitheitsstraße fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Fahrradfahrer am Hüstener Markt auf. Der Mann flüchtete und konnte über einen abgepollerten Radweg entkommen. Der Fahrradfahrer trug eine neon-orangene Warnweste, einen dunklen Pullover sowie einen dunklen Rucksack. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei ein Fahrrad sicherstellen. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nach Personen die Angaben zu dem Mountainbike machen können. Wem gehörte oder wer vermisst das schwarz rote Scott-Mountainbike (YZ Series)? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Weitere Infos sowie ein Bild finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/arnsberg-huesten-sichergestelltes-fahrrad

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell