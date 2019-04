Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Technische Hilfeleistungseinsätze beschäftigt Feuerwehr Lügde

Lügde (ots)

Der Löschzug Lügde wurde am Dienstag, 09.04.2019 um 19:44 zu einer gemeldeten Ölspur alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Um 22:05 Uhr wurden die Mitglieder des Löschzuges Lügde mit dem Einsatzstichwort "Person in Notlage" alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle verschafften sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit speziellem Werkzeug einen Zugang zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Person wurde anschließend dem Rettungsdienst zur Betreuung übergeben. Weitere Maßnahmen waren an der Einsatzstelle seitens der Feuerwehr nicht nötig.

