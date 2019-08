Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Böller und Einhandmesser im Gepäck

Cottbus (ots)

Samstagmorgen fanden Bundespolizisten bei einem jungen Mann nicht zugelassene Pyrotechnik sowie ein verbotenes Einhandmesser. Die Beamten stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher.

Gegen zwei Uhr bemerkte eine Streife das Zünden von Böllern auf dem Hauptbahnhof Cottbus. Die Beamten suchten nach dem Verursacher und kontrollierten einen jungen Mann in der Nähe der Vetschauer Straße. Auf Nachfrage gab der 18-Jährige deutsche Staatsangehörige an, ein Messer bei sich zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Bundespolizisten in seinem Rucksack ein verbotenes Einhandmesser sowie verschiedene Böller ohne die erforderliche Kennzeichnung.

Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoff- und das Waffengesetz ein.

Die weitere Bearbeitung hat die Polizei des Landes Brandenburg übernommen.

