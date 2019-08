Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Einschleusung auf der Autobahn 12 aufgedeckt

Frankfurt (Oder) (ots)

In der Nacht zu Freitag deckten Bundespolizisten die Einschleusung von vier vietnamesischen Staatsangehörigen auf der Bundesautobahn 12 auf.

Gegen ein Uhr stoppte eine Streife der Bundespolizei einen in Richtung Berlin fahrenden Pkw mit polnischen Kennzeichen an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem 41-jährigen armenischen Fahrer auch vier vietnamesische Staatsangehörige. Die drei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren sowie die 22-Jährige, konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen.

Die Beamten nahmen den Fahrer vorläufig fest und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein. Gegen die vier in Gewahrsam genommenen Vietnamesen leiteten die Bundespolizisten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Die Bearbeitung dauert an.

Sowohl für die vietnamesischen als auch für den armenischen Staatsangehörigen wird eine Zurückschiebung nach Polen angestrebt.

