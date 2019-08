Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizisten am Bahnhof Zoo angegriffen

Berlin - Mitte (ots)

Mittwochmorgen gegen 8 Uhr kam eine 39-jährige britische Staatsangehörige in das Bundespolizeirevier Berlin - Zoologischer Garten. Sie erkundigte sich nach dem Sachstand zu einer von ihr erstatteten Anzeige. Um ihr eine Auskunft geben zu können, baten sie die Beamten, sich auszuweisen. Dies lehnte sie ab und weigerte sich auch, das Revier zu verlassen. Als die Beamten die 39-Jährige der Diensträume verwiesen, griff sie die 20- und 22-jährigen Polizisten unvermittelt an, beleidigte sie und schlug in deren Richtung. Die Bundespolizisten nahmen sie vorläufig fest.

Durch die Angriffe der Frau erlitten beide Beamte Kratz- und Schürfwunden im Arm- und Gesichtsbereich, verblieben jedoch im Dienst.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen die Frau ein.

