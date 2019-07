POL-MR: Joggerin weicht aus und stürzt - Silberfarbener Pkw samt Fahrerin gesucht;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Joggerin weicht aus und stürzt - Silberfarbener Pkw samt Fahrerin gesucht

Cölbe/Feldgemarkung: Verletzungen am Fuß und am Handgelenk zog sich eine Joggerin bereits am Dienstagmorgen, 2. Juli in der Feldgemarkung von Cölbe zu. Die Polizei sucht nun nach der mutmaßlichen Verursacherin, die mit einem silberfarbenen Pkw unterwegs war. Die 53 Jahre alte Frau joggte auf einem Waldweg in der Feldgemarkung zwischen der Kasseler Straße und dem Hundesportverein Wehrda. Dort kam ihr eigenen Angaben zufolge gegen 8.10 Uhr ein silberfarbener Pkw entgegen, der von einer Frau gesteuert wurde. Offenbar übersah die Fahrerin die Joggerin, die zur Seite springen musste und in der Folge stürzte. Bei dem "Ausweichmanöver" drückte sich die Sportlerin noch mit einer Hand von der Seitenscheibe des Wagens weg. Die mutmaßliche Verursacherin, die als 50-Jährige oder älter beschrieben wurde, hupte noch und fuhr dann weiter. Zeugen, die nähere Angaben zu der Fahrerin oder dem Pkw machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

