Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fahrradladen ausgeräumt; E-Bikes gestohlen; KTM umgeworfen; Sachbeschädigungen; Randale an Schule; Flucht nach Pfiff; Alarm durch Kantholz; Dieb schlägt Autoscheibe ein; Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal - Einbrecher räumen Fahrradladen

Einbrecher stahlen aus dem Verkaufsraum eines Fahrradgeschäfts Räder im Gesamtwert von fast 20.000 Euro. Der oder die Täter zerstörten zwecks Einstiegs die Schaufensterscheibe und richteten dabei einen zusätzlichen Sachschaden von mindestens 2000 Euro an. Zum Transport der Beute bedurfte es eines entsprechenden größeren Fahrzeugs. Zu diesem Fahrzeug gibt es bislang keine Erkenntnisse. Der Einbruch in das Geschäft in der Straße In Wolfgruben war in der Nacht zum Dienstag, 09. Juli, um kurz nach 02 Uhr. Wer hat in dieser Zeit in Dautphetal verdächtige oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Wer hat z.B. größere Fahrzeuge evt. mit auswärtigen Kennzeichen gesehen? Wer hat zur Tatzeit um kurz nach 2 Uhr in der Straße In Wolfgruben etwas bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Michelbach - E-Bikes gestohlen

Von Sonntag auf Montag, 08. Juli, verschwanden in der Ringstraße vom Grundstück eines Einfamilienhauses zwei Stevens Bormin E-Bike´s im Gesamtwert von 5486 Euro. Die Pedelec´s standen gesichert, mit einem Rahmenschloss sowie ohne Akku und Display neben der Haustür. Ob der oder die Täter die Schlösser knackten und mit den Rädern wegfuhren oder ob sie die Räder verluden und abtransportierten steht nicht fest. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Fahrraddiebstahl in Verbindung stehen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Schaden an der KTM

Eine Streife der Polizei Marburg hatte ein auf der Seite liegendes Motorrad wieder auf die Räder gestellt. An der 125 ccm KTM war ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Der Besitzer erstattete jetzt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Er hatte sein Krad in der Nacht zum Sontag, 07. Juli, um 00.30 Uhr unbeschädigt am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Pilgrimstein 2 abgestellt. Das Krad kann weder witterungsbedingt noch von selbst umgefallen sein. Ob der Schaden durch einen Unfall oder durch mutwilliges Umwerfen entstand steht nicht fest. Die Unfallzeit liegt zwischen 00.30 Uhr an dem Sonntag und 00.30 Uhr am Montag, 08. Juli. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Sterzhausen - Zaun beschädigt

Beim freiwilligen oder unfreiwilligen Ausflug auf die Wiese einer Pferdekoppel am Feldweg zwischen Sterzhausen und Goßfelden hat der Fahrzeugführer offenbar den die Weide umgebenden Stromzaun nicht gesehen. Der Zaun ist an zwei Stellen überfahren und damit beschädigt worden. Hinweise auf das Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Wer hat zur fraglichen Zeit von Samstag auf Sonntag, 07. Juli, zwischen 18 und 09.15 Uhr ein Fahrzeug auf der Wiese der Pferdekoppel gesehen und wer kann Angaben zu diesem Fahrzeug machen? Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Marburg - Druckknopf der Ampel beschädigt - Hinweise erbeten

Am Samstag, 06. Juli, um 15.30 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf eine Sachbeschädigung an der Ampel Universitätsstraße Ecke Gutenbergstraße. Tatsächlich hing dort ein Druckknopf der Ampel herunter und war beschädigt. Wie es zu diesem Schaden kam und wann er eintrat, steht derzeit nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Hat jemand gegen den Knopf der Ampel getreten? Ist jemand dagegen gefahren? Hat jemand zu fest dagegen geschlagen? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Niederklein - Randale auf dem Schulhof

Auf dem Dach der Grundschule landete ein Standventilator, der bei der Landung offenbar in seine Einzelteile zerfiel. Das Oberteil des Ventilators, dessen Herkunft ungeklärt ist, lag 20 Meter weiter auf einer Rasenfläche. Flaschen, Becher und sonstiger Müll lag auf dem Spielplatz der Schule. Zusätzlich fehlen aus dem Jägerzaun rund um die Schule aus dem Bereich des Zauns "Hinter der Kirche" mehrere Holzlatten. Das Ganze passierte zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 07.45 Uhr am Freitag, vermutlich aber in der Nacht. Die Polizei hofft auf Zeugen aus den Besuchern einer Veranstaltung am Donnerstagabend im nahen Bürgerhaus. Wer hat in dieser Zeit entsprechende Beobachtungen an der Grundschule gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Ein Pfiff und der mutmaßliche Einbrecher rannte

Als der Mann den Blumenkasten vor dem zum Lüften kurz auf Kippe gestellten Fenster wegschob und sich dranmachte das Fenster zu öffnen, wurde er von einem Zeugen bemerkt. Der Zeuge pfiff entsprechend laut und der mutmaßliche Einbrecher gab sofort Fersengeld und flüchtete ohne Beute. Der versuchte Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weidenhäuser Straße war in der Nacht zum Sonntag, 07. Juli, um Mitternacht. Der ertappte Mann lief Richtung Marktdreieck davon. Er war nach Aussage des Zeugen etwa 1,85 Meter groß, schlank und dunkelhäutig. Er trug eine weiße Jogginghose und ein graues Oberteil. Wem ist dieser Mann in der Weidenhäuser Straße / Erlenring zur Tatzeit noch aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen könnte? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Zustand ausgenutzt - Mann beklaut

Am Sonntag, 07. Juli, um kurz nach 4 Uhr, nutzte ein Dieb den alkoholbedingten Zustand eines Mannes aus, lenkte ihn geschickt durch das Verwickeln in ein Gespräch ab und stahl ihm dabei die Geldbörse. Das dachte der Täter vermutlich. Tatsächlich erwischt hat er jedoch eine Dokumentenmappe mit Führerschein und Fahrzeugschein. Der bestohlene Mann konnte den Täter nicht beschreiben. Seinen Angaben zufolge war der Vorfall genau um 04.10 Uhr in der Bahnhofstraße. Wer war zu dieser Zeit noch in der Bahnhofstraße? Wer hat den geschilderten Vorfall gesehen? Wer kann nähere Angaben machen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Kantholz löst Alarm aus

Als das Kantholz durch eine Scheibe eines leerstehenden Hochhauses am Richtsberg flog, löste das einen Alarm aus. Die Polizei konnte den Verursacher nicht finden. Es entstand ein Sachschaden von 350 Euro. Wer hat zur Tatzeit am Sonntag, 07. Juli, um 19.05 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht und kann Angaben machen, die zur Aufklärung des Vorfalls führen. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Cölbe - Wertgegenstände auf dem Beifahrersitz

Die Tatzeit war am Montag, 08. Juli, zwischen 19.15 und 20.45 Uhr, wahrscheinlich ging alles aber ganz schnell. Der Dieb sah die Wertgegenstände auf dem Beifahrersitz, schlug kurzerhand die Scheibe ein und griff zu. Er erbeutete eine Sonnenbrille, ein Mobiltelefon und eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweisen und Debit-Karten. Abgesehen von dem notwendigen Zeitaufwand für die Neubeschaffung von Führerschein, Personalausweis, Sperrung von Scheckkarten, Handy usw. entstand der Fahrerin des schwarzen VW Golf auch ein materieller Gesamtschaden von mindestens 800 Euro. Wer hat zur fraglichen Zeit am Tatort Kasseler Straße 1 entsprechende Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten

Marburg - Blaue Farbe auf grünem Scirocco

Die blaue Fremdfarbe an der frischen Schadensstelle des grünen VW Scirocco ist der einzige bisherige Hinweis auf das verursachende Auto. Die Kollision entstand vermutlich beim Vorbeifahren. Der Schaden am Scirocco ist vorne links und beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Unfallort ist die August-Rohde-Straße 28, Unfallzeit war am Donnerstag, 04. Juli, zwischen 13.50 und 13.55 Uhr. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto geben? Wo steht seit Donnerstag ein vermeintlich vorne rechts beschädigtes blaues Auto, eventuell mit grünen Farbspuren? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Cappel - Unfallflucht Zur Aue

Der vorne links beschädigte graue Peugeot 2008 parkte zur Unfallzeit am Montag, 08. Juli, zwischen 07.45 und 15 Uhr, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand des Anwesens Zur Aue. Die Front des Autos stand in Richtung Umgehungsstraße7. Wie genau es an dem Peugeot zu dem Schaden in Höhe von mindestens 400 Euro kam, steht nicht fest. Nach dem Schadensbild ist ein touchieren beim Vorbeifahren eher unwahrscheinlich. Möglich erscheint eine Kollision durch ein Auto, das aus der gegenüberliegenden Zufahrt zu einer Tiefgarage auf die Straße fuhr. Sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 entgegen.

Martin Ahlich

