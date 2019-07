Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei Autos beschädigt - Polizei stellt Verdächtigen nach Unfallflucht Katzen ausgesetzt - Polizei erhofft sich Hinweise durch Koffer und Decke

Marburg-Biedenkopf (ots)

Roth - Zwei Autos beschädigt - Polizei stellt Verdächtigen nach Unfallflucht

Weil er nochmal zur Unfallstelle zurückkehrte, gab es Hinweise auf das verursachende Auto. Damit gelang es der Polizei, sowohl den Wagen als auch den mutmaßlichen Fahrer ausfindig zu machen. Der 38 Jahre alte Mann steht unter Verdacht, auf der Wolfshäuser Straße in einer Kurve die Kontrolle verloren zu haben. Sein Kleinbus kam nach links von der Straße ab und beschädigte zwei parkende Autos. Der Fahrer flüchtete sofort nach dem Unfall, der in der Nacht zum Samstag, 06. Juli, gegen 00.45 Uh,r passierte. Den entscheidenden Hinweis konnten Zeugen liefern, weil der Autofahrer gegen 02 Uhr nochmal an die Unfallstelle zurückkehrte, sich den Ort und Schaden wohl genau ansah und dann erneut wegfuhr ohne sich weiter darum zu kümmern. An den angefahrenen Autos entstand ein Schaden von insgesamt mehr als 10.000 Euro. Auch am später gefundenen Kleinbus war ein erheblicher Frontschaden 8mindestens 5000 Euro) Der Tatverdächtige machte keine Angaben. Er ist nicht im Besitz eines Führerscheins und stand bei seiner vorübergehenden Festnahme gegen 04 Uhr unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen. Die Polizei veranlasste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die notwendigen Blutproben.

Stadtallendorf - Katzen ausgesetzt- Polizei erhofft sich Hinweise durch Koffer und Decke

Nach dem Aussetzen von jungen Katzen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Durch einen puren Zufall wurde ein Zeuge am Samstag, 06. Juli, gegen 21.30 Uhr auf die Tiere aufmerksam. Der Zeuge hörte bei den Altglascontainern Dresdener Straße Ecke Chemnitzer Straße Katzengejammer. Die Geräusche kamen aus einem bei den Containern abgestellten, verschlossenen, alten orangefarbenen Metallkoffer, offenbar einem Koffer für ein technisches Gerät. Der Zeuge öffnete den Koffer und fand darin vier Katzenjunge. Außer einer kleinen grün/weißen Decke und den vier Katzen war in dem Koffer nichts, sodass sich keine weiteren Hinweise oder Ermittlungsansätze ergaben.

Als der Zeuge nach den Tieren schaute, kam ein ihm unbekannter Fußgänger und nahm eine der Katzen aus dem Koffer mit. Der Mann verschwand mit dem Tier zur Chemnitzer Straße. Die Polizei nahm die übrigen Tiere in Obhut und übergab sie einer Tierschützerin die sich vorübergehend um sie kümmerte. Die Polizei erstatte wegen des offensichtlichen Aussetzens der Tiere von Amts wegen eine Anzeige und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat das Abstellen des Metallkoffers beobachtet? Wer kann Hinweise zu den möglichen Verantwortlichen geben? Wer kennt jemanden der einen solchen doch schon auffälligen Koffer und/oder eine solche Decke hat?

(Ein Bild des Koffers und der Decke ist der Meldung angehängt und steht zur Ansicht und als Download unter www.polizeipresse.de (Blaulicht/Marburg-Biedenkopf) zur Verfügung

Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Martin Ahlich

